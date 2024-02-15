الملك يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

الملك يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
التاريخ
2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جلالة الملك عبدالله الثاني بمقر رئاسة الحكومة في لندن.
وأكد جلالته، خلال لقائه سوناك، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددًا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة التي تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال في المنطقة.
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