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الملك يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جلالة الملك عبدالله الثاني بمقر رئاسة الحكومة في لندن.
وأكد جلالته، خلال لقائه سوناك، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددًا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة التي تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال في المنطقة.













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