الدفاع المدني يكشف تفاصيل إنقاذ شخص حاصرته السيول في العقبة

الدفاع المدني يكشف تفاصيل إنقاذ شخص حاصرته السيول في العقبة
التاريخ
2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لدفاع مدني العقبة وشرطة العقبة بوجود شخص داخل مركبته حاصرته السيول في محافظة العقبة، إذ تحركت فرق الغطس والإنقاذ وتمكنت من اخلائه وبصحة جيدة.
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