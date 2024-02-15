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الدفاع المدني يكشف تفاصيل إنقاذ شخص حاصرته السيول في العقبة

2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لدفاع مدني العقبة وشرطة العقبة بوجود شخص داخل مركبته حاصرته السيول في محافظة العقبة، إذ تحركت فرق الغطس والإنقاذ وتمكنت من اخلائه وبصحة جيدة.













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