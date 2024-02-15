الأمن يحذر من عدم استقرار الحالة الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّدت مديرية الأمن العام، مساء الخميس، تحذيرها من عدم استقرار الحالة الجوية في الساعات المقبلة، والهطولات المطرية الغزيرة والمتفرقة على نطاقات جغرافية ضيقة.



وحذرت المديرية من خطر الانزلاق في أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية، ومن خطر ارتفاع منسوب المياه.



ودعت إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها سواءً بالمركبات أو سيرا على الأقدام.



وأكدت ضرورة تفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، لا سيما في ظل درجات الحرارة المنخفضة.

كما شدّدت على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.