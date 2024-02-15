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تطورات المنخفض وتفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة احيانا في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد.

التحذيرات:


- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في اجزاء من المناطق الغربية من المملكة.
- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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