بلينكن: تلقينا رد حماس بشأن صفقة الأسرى

بلينكن: تلقينا رد حماس بشأن صفقة الأسرى
التاريخ
2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، تلقينا رد حركة حماس بخصوص صفقة الأسرى المحتجزين، وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها.
وأضاف أنهم بصدد العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأسرى، "وهذا ممكن الآن".
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