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بلينكن: تلقينا رد حماس بشأن صفقة الأسرى

2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، تلقينا رد حركة حماس بخصوص صفقة الأسرى المحتجزين، وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها.
وأضاف أنهم بصدد العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأسرى، "وهذا ممكن الآن".

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