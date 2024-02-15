الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى ناصر بخانيونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، أن جيشه يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخانيونس ولم يجد أي شيء يتعلق بالمحتجزين.
وأضاف هاغاري، أن جيشه يواصل عمليته في خان يونس، لافتا إلى أنه سيصل إلى كل مكان يشتبه بوجود معلومات فيه عن المحتجزين.
وطالب هاغاري الجميع بإخلاء مستشفى ناصر في خان يونس، مدعيا أن جيشه سيساعد في إخلاء المرضى .
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