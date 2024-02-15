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الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى ناصر بخانيونس

2/15/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، أن جيشه يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخانيونس ولم يجد أي شيء يتعلق بالمحتجزين.
وأضاف هاغاري، أن جيشه يواصل عمليته في خان يونس، لافتا إلى أنه سيصل إلى كل مكان يشتبه بوجود معلومات فيه عن المحتجزين.

وطالب هاغاري الجميع بإخلاء مستشفى ناصر في خان يونس، مدعيا أن جيشه سيساعد في إخلاء المرضى .

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