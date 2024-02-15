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الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة

2/15/2024 3:11:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8 آلاف الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لوزارة العمل الأمريكية.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير 2024.
وبحسب البيانات المعدلة، تم تعديل قراءة الأسبوع السابق برفع العدد بمقدار ألفي طلب من 218 ألفا إلى 220 ألفا.


وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على الإعانات في البلاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 218.5 ألفا من واقع 212.75 ألفا في الأسبوع السابق.

RT

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