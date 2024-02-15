صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

MENAFN - Al-Anbaa) صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة. وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 16 لسنة 2024

بحل مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل مجلس الأمة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د.محمد صباح السالم الصباح