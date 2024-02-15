حِرف أبوظبي.. استدامة وتراث بروح متجددة

تأخذ «حِرف أبوظبي» بيد المواطنين والمقيمين على حد سواء، وحتى السياح والزوار لرحلة للماضي، الذي يعبق بروح التراث الإماراتي الأصيل، والاطلاع على المنتجات التقليدية، بما فيها المواد والمهارات المطلوبة لإنتاجها، إلى جانب التعرف على الفن المعاصر بأيادي الحرفيين والحرفيات لتقديم أعمال مستوحاة من الحرف التقليدية.

وليس هذا فحسب، إذ تُكون روائع الحرف اليدوية التي تُجسد التاريخ العريق والتراث الأصيل والبيئة القديمة بدولة الإمارات حاضرة بقوة في شتى الفعاليات الثقافية والتراثية في الدولة، تسنح الفرصة لاستحضار موروثنا الزاخر وإبراز الحرف التي ارتبطت بالآباء والأجداد، والحرص في الوقت ذاته على رفع القدرات والمهارات في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات المحلية، والحفاظ على الحرف التراثية.

لمسات

وفي هذا الإطار قالت مريم الجنيبي، أخصائي تسجيل حرفيين وبيانات، بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في حديثها لـ «البيان»: أستطيع القول إن حِرف أبوظبي يقدم فعلياً للأجيال الجديدة خاصة من محبي المنتوجات التراثية وتحتويه من لمسات حرفية جميلة تعبق بروح الماضي الأصيل، سواء من خلال قطعة من سعف النخيل أو تصميم مطرز بنقوش تراثية تعكس ثقافة وتراث أبوظبي».

وأضافت الجنيبي: لمشروع حرف أبوظبي 3 مصادر تتمثل في مركز الحرفيين، وبيت الحرفيين، وسجل أبوظبي للحرفيين. وتجدر الإشارة إلى أنه تتميز حرف أبوظبي بالحفاظ على عنصرين أساسيين هما الفن والأصالة. فهي تلتزم بأمانة التراث وجوهر فكرته الثقافية المتوارثة بين الحرفيين، وفي نفس الوقت تقدم للجمهور لمسات فنية حداثية تتناسب مع ذائقة العصر ومتطلباته.

ولتحقيق ذلك فهي تدعم وترعى الحرفيين وتسعى لتمكينهم بوصفهم حماة الماضي العريق، وتنقلهم إلى مساحة واسعة من شأنها أن تتيح أشكالاً جديدة من الحوار والابتكار بينهم.



أهمية



وأوضحت أن «حرف أبوظبي» تُحفز في الوقت ذاته وتدعم جهود الحرفيين المحليين والترويج لمنتجاتهم، بالإضافة إلى حماية التراث غير المادي والحفاظ على الحرف والممارسات التقليدية كجزء مهم من الهوية الإماراتية. وأكدت على مشاركة «حرف أبوظبي» في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في دورته الثامنة في منطقة العين لتعزيز جهود التوعية بأهمية صون المهن والحرف التراثية واستدامة الصناعات التقليدية.

مشاركات فاعلة

وتجدر الإشارة إلى حرص الحرفيات الإماراتيات على تواجدهن في شتى المهرجانات والمعارض المحلية في الدولة لما تشكّله من فرصة لهن في طرح أعمالهن اليدوية التي من خلالها يحفظن الحرف التي مارستها الأمهات والجدات لتبقى محفوظة للأجيال المقبلة.