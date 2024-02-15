Friday, 16 February 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أداة ذكية تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية

2/15/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوَّر الباحثون في جامعة أوبسالا السويدية أداة ذكية تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون 6 أشهر باستخدام اختبار الدم القياسي.

وتضمنت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، تحليل عينات دم من أكثر من 169 ألف فرد، لم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة عبر ست مجموعات أوروبية.

وحدد الباحثون نحو 90 جزيئاً مرتبطاً بخطر الإصابة بنوبة قلبية أولى، وتبين أن عينات الدم المأخوذة حالياً في مجال الرعاية الصحية كافية للتنبؤ بالمخاطر.

وطوّر الباحثون الأداة عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد على تقييم خطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون ستة أشهر، بهدف زيادة الحافز لاتخاذ التدابير الوقائية مثل الالتزام بتناول الدواء أو الإقلاع عن التدخين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN15022024000110011019ID1107858713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث