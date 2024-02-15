طوَّر الباحثون في جامعة أوبسالا السويدية أداة ذكية تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون 6 أشهر باستخدام اختبار الدم القياسي.

وتضمنت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، تحليل عينات دم من أكثر من 169 ألف فرد، لم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة عبر ست مجموعات أوروبية.

وحدد الباحثون نحو 90 جزيئاً مرتبطاً بخطر الإصابة بنوبة قلبية أولى، وتبين أن عينات الدم المأخوذة حالياً في مجال الرعاية الصحية كافية للتنبؤ بالمخاطر.

وطوّر الباحثون الأداة عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد على تقييم خطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون ستة أشهر، بهدف زيادة الحافز لاتخاذ التدابير الوقائية مثل الالتزام بتناول الدواء أو الإقلاع عن التدخين.

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