أداة ذكية تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
طوَّر الباحثون في جامعة أوبسالا السويدية أداة ذكية تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون 6 أشهر باستخدام اختبار الدم القياسي.
وتضمنت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، تحليل عينات دم من أكثر من 169 ألف فرد، لم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة عبر ست مجموعات أوروبية.
وحدد الباحثون نحو 90 جزيئاً مرتبطاً بخطر الإصابة بنوبة قلبية أولى، وتبين أن عينات الدم المأخوذة حالياً في مجال الرعاية الصحية كافية للتنبؤ بالمخاطر.
وطوّر الباحثون الأداة عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد على تقييم خطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون ستة أشهر، بهدف زيادة الحافز لاتخاذ التدابير الوقائية مثل الالتزام بتناول الدواء أو الإقلاع عن التدخين.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN15022024000110011019ID1107858713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.