عبدالله بن زايد ومديرة اليونسكو يبحثان عددا من القضايا الثقافية والتعليمية والعلمية



التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة "اليونسكو" والمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين، كما ناقشا عددا من القضايا الثقافية والتعليمية والعلمية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مشاريع ومبادرات اليونسكو الحالية والمستقبلية التي تستهدف صون الموروث الثقافي والحضاري العالمي للأجيال المقبلة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أودري أزولاي، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لأهداف وبرامج اليونسكو السامية وجهود المنظمة الدولية لاستدامة وصون التراث الثقافي والحضاري وترسيخه كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

كما أشاد سموه بجهود معالي أودري أزولاي في اليونسكو، مؤكدا أن دولة الإمارات والمنظمة الدولية ترتبطان بعلاقات راسخة وتعاون مثمر وبناء بدأ منذ عقود انطلاقا من رؤية مشتركة بأهمية الدعم المتواصل للتراث الثقافي العالمي ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين كافة الشعوب.

من جانبها أكدت معالي أودري أزولاي على علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات و"اليونسكو"، مشيدة بدعم دولة الإمارات المستمر للمنظمة وأهدافها ومشاريعها في مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعادة علي عبدالله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".