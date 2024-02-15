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«كلمات» تنظم ورش عمل وجلسات قرائية ومسابقات ثقافية في الشارقة

2/15/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنظم «مجموعة كلمات»، الرائدة في مجال النشر، من 16 حتى 18 فبراير الجاري في «بيت الحكمة» بالشارقة، فعالية تتضمن باقة من ورش العمل التفاعلية والجلسات القرائية والمسابقات الثقافية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تجسيداً لرؤيتها التي تؤكد أهمية منهج التعلم من خلال الترفيه ودوره في تعزيز تجربة المتعلمين، إلى جانب ترسيخ التفاعل والتواصل فيما بينهم.

مسابقة الألغاز

وفي تجربة للبحث عن الكنز الحقيقي، الجمعة (16 فبراير)، تشجع مسابقة الألغاز Treasure Hunt اليافعين والبالغين على تحدي أنفسهم وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم في حياتهم.

جلسات قرائية
ويشمل برنامج الفعالية مجموعة من الجلسات القرائية، يوم السبت (17 فبراير)، التي تصحب الأطفال في رحلة إلى عالم القصص والحكايات، متيحة لهم فرصة التعمق في فنون السرديات الأدبية، وتعزيز مهارات الاستماع، وفي الوقت نفسه إثراء مخيلتهم، وإلهامهم لتعزيز العلاقة التي تجمعهم بالكتب.

ورش عمل تفاعلية
وفي إطار حرصها على تمكين المشاركين من اكتساب مهارات جديدة وتنمية مواهبهم، تتضمن الفعالية، يوم السبت (17 فبراير)، باقة من ورش عمل تفاعلية تغطي عدداً من المواضيع المتنوعة التي تناسب اهتماماتهم وتلبي تطلعاتهم، ويقدمها نخبة من الخبراء في مجالات التربية والتعليم والقراءة والأدب والنشر.

وتوجه «مجموعة كلمات» الدعوة لجميع الأطفال واليافعين والبالغين للمشاركة في هذه الفعالية الاستثنائية التي تقدم للمشاركين تجربة تعليمية وترفيهية فريدة، يكتسبون فيها معارف ومهارات جديدة، وينمون مواهبهم، ويعززون مهارات التواصل مع نظرائهم في أجواء آمنة وممتعة وشيقة.

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