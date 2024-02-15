مهرجان نواكشوط للشعر العربي يختتم فعاليات النسخة التاسعة



اختتم مهرجان نواكشوط للشعر العربي، فعاليات نسخته التاسعة، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 3 أيام، بمشاركة فاعلة ومميزة من شعراء ومثقفين ونقّاد موريتانيين وعرب وأفارقة، من دول مالي وغينيا وساحل العاج والسنغال.



أقيم حفل الختام في بيت شعر نواكشوط، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور عبد الله السيد مدير البيت، وكوكبة من الأدباء ومحبي القصيدة.



وتضمنت فعاليات المهرجان على قراءات شعرية متنوعة، وسلسلة توقيعات لدواوين صادرة عن دائرة الثقافة لعام 2024، إضافة إلى ندوة نقدية سلّطت الضوء على موضوع شعري حيوي، يتصل بالفروقات الفنية بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.

وقال الدكتور الشيخ سيدي عبد الله المكلف بمهمة في وزارة الثقافة الموريتانية، للمرة التاسعة تشرق في ليالينا أقمار الشارقة، والتي أبت دائماً إلا أن تستيقظ باكراً مع الفراشات وحمائم العشق الزاجل، كي توقظ فينا أحلام القول الرابضة في أعماقنا.. الشارقة بدائرتها الشاسعة، تخطو خطوتها التاسعة في وادي عبقر، فتهتز مداءات الزمن الجميل، حيث الرطب الشعري يساقط، وحيث جذوع النخل أبكار الكلمات.



وأشاد الشيخ سيدي عبد الله بمبادرات الشارقة الثقافية، قائلاً إن الحديث عن الشعر في حضرة عشاقه حديث طويل، مثمناً مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة ببيوت الشعر في الوطن العربي، ومنها بيت شعر نواكشوط.

وأضاف، ليس هناك نبل أنصع من علاقة تضع الإبداع والمعرفة على قمة هرمها، ولقد حرصت دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، على أن يظل مهرجان نواكشوط للشعر العربي، ضمن الأحداث الأدبية السنوية الثابتة.. فشكراً لجميع القائمين على المهرجان.

وأشاد شعراء مشاركون في النسخة التاسعة من المهرجان، بالدور الثقافي للشارقة على مستوى الوطن العربي ودول أفريقيا، معتبرين بيت شعر نواكشوط آلية نشر لم تكن موجودة في موريتانيا، منوهين بالدورات التدريبية للشعراء، وفتح الباب أمام النقاد لكي يسمع صوتهم.

وأشار شعراء أفارقة مشاركون في المهرجان، إلى أن بيت الشعر في نواكشوط منصة ثقافية مهمة لشعراء دول غرب أفريقيا، وأكّدوا أن ملتقيات الشعر في أفريقيا، التي تنظمها دائرة الثقافة، تمثّل سابقة ثقافية تاريخية، أدهشت كل من يهتم باللغة العربية، وتعيد الرئة التي يتنفس من خلالها الشعراء الأفارقة، الإبداع العربي.