جائزة اتصالات لكتاب الطفل تدعو المبدعين لتصميم شعارها الجديد

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة اتصالات من &e، عن فتح الباب أمام المبدعين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في تصميم الشعار الجديد للجائزة، احتفاءً بمرور 15 عاماً على إطلاقها، والتي كرّمت منذ تأسيسها مئات المؤلفين والرسامين والناشرين العرب.

ودعت الجائزة مصممي الجرافيك والرسامين إلى أن يكونوا جزءاً من الخطوة التالية لمسيرتها المستمرة في رفد مكتبة الطفل العربي بأفضل الإصدارات، من خلال إظهار إبداعاتهم في تصميم الشعار وإرساله في موعد لا يتجاوز يوم 29 فبراير الجاري، عبر البريد الإلكتروني: ...، مع مراعاة مرونة التصميم، بحيث يكون الشعار قابلاً للاستخدام طولياً وأفقياً، وملوناً أو غير ملون، ويكون واضحاً عند التكبير أو التصغير. وسيحصل صاحب الشعار الفائز على جائزة مالية بقيمة 25 ألف درهم إماراتي.

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «حققت جائزة اتصالات لكتاب الطفل على مدى 15 عاماً إنجازات كثيرة بفضل دورها في إثراء أدب الأطفال واليافعين بالعالم العربي، وتحفيز الناشرين والمؤلفين والرسامين للإبداع في مجال إنتاج ونشر كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية، إلى جانب مساهمتها في رفع معايير هذه الكتب لتصل إلى المستويات العالمية وتجذب دور النشر الدولية لترجمتها إلى لغات عديدة».

وأكدت العقروبي أن تصميم الشعار الجديد يأتي بهدف إضفاء مزيد من الحيوية على الجائزة، من خلال التجديد والتحديث لهويتها البصرية، بما يجسد التزامها بإلهام عقول الأطفال واليافعين من خلال الأدب، ويعكس دورها في تعزيز الإبداع الأدبي وتوسيع نطاق الاهتمام بكتب الأطفال واليافعين في العالم العربي، وفي الوقت نفسه توفير منصة لتطوير أدب الأطفال، ورفد المكتبة العربية بكتب متميّزة شكلاً ومضموناً.

وإلى جانب الشهرة الكبيرة التي حققتها جائزة اتصالات لكتاب الطفل بين أوساط الناشرين والمؤلفين والرسامين داخل العالم العربي وخارجه على مدى 15 عاماً، ومساهمتها في الارتقاء بصناعة كتاب الطفل محلياً وعربياً، فقد أسعدت الأطفال واليافعين من مختلف الأعمار لأنها أسهمت في زيادة الإنتاج المخصص لهم من الكتب الصادرة باللغة العربية، وعملت في الوقت نفسه على تحسين جودة نصوص ورسوم وإخراج هذه الكتب.