Friday, 16 February 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«وداعاً جوليا» يقتنص جائزة مهرجان بغداد السينمائي

2/15/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اقتنص الفيلم السوداني (وداعاً جوليا) للمخرج محمد كردفاني، جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان بغداد السينمائي، في دورته الأولى، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، في العاصمة العراقية بغداد.

وحصل الفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما نال المغربي محمد عهد بنسودة، جائزة أفضل إخراج عن فيلم (مطلقات الدار البيضاء).

وفاز الفيلم العراقي (آخر السعاة)، بجائزة أفضل سيناريو، كما حصل الفيلم اليمني (المرهقون) على جائزة أفضل تصوير.
وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى العراقية زهراء غندور، عن دورها في فيلم (ميسي بغداد). وفاز العراقي رائد محسن بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم (آخر السعاة).

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، منحت لجنة التحكيم الجائزة مناصفة إلى فيلمي (ترانزيت) من العراق، للمخرج باقر الربيعي، و(فلسطين 87) للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، توج بالجائزة الفيلم اليمني (سطل)، للمخرج عادل الحيمي.

كما فاز بجائزة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، الفيلم العراقي (سكتش) للمخرج عدي عبد الكاظم.
وكان المهرجان الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، انطلق في العاشر من فبراير الجاري، في دورة حملت اسم المخرج العراقي المخضرم محمد شكري جميل.

MENAFN15022024000110011019ID1107858708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث