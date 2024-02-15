«وداعاً جوليا» يقتنص جائزة مهرجان بغداد السينمائي



اقتنص الفيلم السوداني (وداعاً جوليا) للمخرج محمد كردفاني، جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان بغداد السينمائي، في دورته الأولى، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، في العاصمة العراقية بغداد.

وحصل الفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما نال المغربي محمد عهد بنسودة، جائزة أفضل إخراج عن فيلم (مطلقات الدار البيضاء).

وفاز الفيلم العراقي (آخر السعاة)، بجائزة أفضل سيناريو، كما حصل الفيلم اليمني (المرهقون) على جائزة أفضل تصوير.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى العراقية زهراء غندور، عن دورها في فيلم (ميسي بغداد). وفاز العراقي رائد محسن بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم (آخر السعاة).

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، منحت لجنة التحكيم الجائزة مناصفة إلى فيلمي (ترانزيت) من العراق، للمخرج باقر الربيعي، و(فلسطين 87) للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، توج بالجائزة الفيلم اليمني (سطل)، للمخرج عادل الحيمي.

كما فاز بجائزة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، الفيلم العراقي (سكتش) للمخرج عدي عبد الكاظم.

وكان المهرجان الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، انطلق في العاشر من فبراير الجاري، في دورة حملت اسم المخرج العراقي المخضرم محمد شكري جميل.