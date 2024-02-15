المطوع يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة





استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية صباح الثلاثاء الماضي بدبي بشرى حجيج نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحادين الأفريقي والمغربي والوفد المرافق لها في إطار تفعيل الشراكات الهادفة وتعزيز سبل التعاون القائم على توطيد العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الرياضية الدولية الداعمة للحركة الأولمبية بصفة عامة.

وشهد الاجتماع استعراض أهم الموضوعات على الساحة الرياضية العالمية والمستجدات المختلفة؛ لا سيما المتعلقة منها بالمشاركات والمحافل الكبرى في الرياضات الأولمبية التي تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً منها سنوياً، سواءً في الاستحقاقات المؤهلة إلى دورات الألعاب الأولمبية أم الأخرى الخاصة ببطولات العالم في العديد من الألعاب الفردية والجماعية.

واستمع فارس المطوع إلى ملخص من نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن أهم مبادرات وأنشطة الاتحاد الدولي والبرامج المخصصة للارتقاء بمسيرة الرياضة على الصعد المختلفة، إضافة إلى جهود الاتحاد في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في لجانه الداخلية وعلى رأسها لجنة الرياضيين.

تعاون

من جانبها أكدت بشرى حجيج أهمية بحث أطر التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، باعتبارها ممثلاً فاعلاً وعضواً بارزاً في الحركة الأولمبية، مشيدة بحجم الإمكانات الكبيرة والمنشآت الرياضية عالية الجودة والكفاءة والبنى التحتية الفريدة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى المقومات الطبيعية والجغرافية الأخرى؛ التي تعد أداة جذب رئيسية لاستقطاب واستضافة العديد من الأحداث

الكبرى وخياراً مفضلاً لأبطال ورياضيي دول العالم لإقامة معسكراتهم التدريبية وتنفيذ فترات الإعداد الخاصة بهم في أجواء نموذجية وبيئة محفزة على التميز والإنجاز.

من جانبه رحب فارس المطوع خلال الاجتماع بالوفد الزائر، معرباً عن اعتزازه وتقديره للتجارب المثمرة والبرامج الطموحة للاتحاد الدولي للكرة الطائرة؛ إذ يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة للجنة الأولمبية التي عقدت أخيراً مع مجموعة من الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية؛ تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، بضرورة تفعيل التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة والإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في سبيل تحقيق الريادة والوصول إلى النتائج المنشودة.

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حضر الاجتماع علي غانم بالربيعة الكواري رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، وفراس الحلواجي أمين عام الاتحاد العربي للكرة الطائرة، والدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، ومحمد الحس رئيس الاتحاد الجزائري للكرة الطائرة، كما حضر كل من عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.





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