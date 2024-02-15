بنجاش يتخطى «مهرة» ويتصدر تمهيدي الكأس الذهبية للبولو

انفرد فريق بنجاش بصدارة بطولة كأس دبي الذهبية (20 جول) بعد فوزه الثاني على التوالي على منافسه فريق «مهرة اياكس للاستثمار» وبنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من فوزين، وحقق فريق الحبتور فوزه الأول على حساب منافسه فريق غنتوت وبنتيجة 9 أهداف مقابل 6 أهداف.

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وتشهد البطولة اليوم مباراة مهمة بين فريق غنتوت وفريق «مهرة اياكس للاستثمار» وهي مباراة يسعى كل منهما إلى الفوز.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الدور التمهيدي يوم غد بمباراتين تجمع الأولى بين فريق «ذئاب دبي كافو» وفريق «بنجاش دوسون وهوريل»، أما المباراة الثانية فتجمع بين فريق الحبتور وفريق الإمارات وهي أشبه بنهائي مبكر.

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