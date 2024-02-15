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الجزيرة ومليحة يستقبلان شباب الأهلي ودبا الحصن في دوري اليد

2/15/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



تقام اليوم مباراتان في الدور التمهيدي ولحساب الجولة السادسة بدوري رجال اليد، وتبرز للواجهة موقعة صالة أرينا بالعاصمة أبوظبي عندما يستقبل فريق الجزيرة ضيفه فريق شباب الأهلي، وفي المباراة الثانية يحل فيها فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق مليحة.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ بمواجهتين يستقبل في الأولى فريق العين الثالث نظيره فريق النصر السابع والمباراة الثانية يحل فيها فريق الشارقة الخامس ضيفاً على فريق الوصل السادس.

وينشد فريق الجزيرة مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، والتي منحته الصدارة برصيد 13 نقطة من بوابة ضيفه فريق شباب الأهلي الوصيف بفارق الأهداف عن العين ومليحة ورصيد كل منهما 10 نقاط، ويقدم الجزيرة أداءً يؤكد تطوره وعودته للمنافسة على تحقيق الألقاب بعصره الذهبي، وبالمقابل يتطلع فريق شباب الأهلي العودة من العاصمة بفوز ليواصل مسيرته الناجحة هذا الموسم بعروضه المميزة بساحات اللعبة.

ويتطلع فريق مليحة لتحقيق فوز مهم ومعنوي على ضيفه فريق دبا الحصن قبل مغادرته إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في بطولة الأندية الـ 40 الخليجية وليستمر ضمن الأندية المتصارعة على القمة، حيث بخوض اللقاء برصيد 10 نقاط وبالمركز الرابع بفارق الأهداف عن شباب الأهلي والعين، والوقت نفسه يمني فريق دبا الحصن النفس بتحقيق الفوز الأول له بالبطولة من بوابة مستضيفه مليحة للهروب من القاع.

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