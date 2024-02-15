5 أشواط اليوم في بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

تحتضن الصالة المغلقة وميدان القفز الرملي الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم 5 أشواط في اليوم الثاني لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم، وكانت منافسات البطولة التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية قد انطلق أمس بشوطين بفئة الجولتين وتختتم مساء يوم بعد غد بمشاركة كبيرة من 40 دولة عربية وغربية وأجنبية.

وتأتي هذه البطولة بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ورصدت اللجنة المنظمة 567.000 يورو كجوائز مالية للفائزين وهي البطولة الأخيرة المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في الدوري العربي ومنها يحدد أسماء الفرسان المؤهلين لنهائي كأس العالم لونجين لقفز الحواجز.

وستكون البداية اليوم بالشوط الثالث الشوط فندق سنترو الشارقة شوط الجوكر فئة النجمتين بحواجز 130 سم بجوائز 3.500 يورو ثم الشوط الرابع الشوط المؤهل الثاني لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحواجز 140 سم بجوائز 10.000 يورو ويتبعه الشوط الخامس الشوط شركة كافلور بجولتين خاصة فئة النجمتين بارتفاع 115 سم بجوائز 2.000 يورو ومن ثم الشوط السادس شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الترحيبي بفئة الخمس نجوم بارتفاع 145 سم بجوائز 28.500 يورو ويختتم بالشوط السابع شوط شركة لونجين الشوط المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة الخمس نجوم الشوط المؤهل لكأس صاحب السمو حاكم الشارقة بارتفاع 150 سم بجوائز 97.700 يورو.

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