اختتام بطولة الشرطة العربية الأولى لـ«البارا تايكواندو بومسا»

اختتم مجلس الرياضيين في القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات بطولة الشرطة العربية الأولى للعبة «البارا تايكواندو بومسا»، بالتعاون مع الاتحاد العربي لتايكواندو الشرطة، واتحاد الإمارات للتايكواندو.

وشهدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، الحفل الختامي للبطولة بحضور محمد عثمان المدني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعبدالقدوس محمد إسحاق، رئيس لجنة البارا تايكواندو بالاتحاد العربي لتايكواندو الشرطة.

وكرم مجلس الرياضيين الدول الفائزة بالمراكز الأولى، ووزع الميداليات على المشاركين في البطولة، التي شارك فيها أكثر من 123 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 منتخباً وفريقاً، إلى جانب تكريم ممثلي الدول المشاركة ولجنة الحكام.

وأكدت الدكتورة مريم المطروشي أن شرطة دبي تحرص بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دعم الرياضة والرياضيين، وتولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا الجانب سواء لموظفيها أو للمجتمع بمختلف شرائحه، وخصصت وحدات تنظيمية معنية بدعم الرياضة، وذلك إيماناً منها بدور الرياضة، وأهميتها للفرد والمجتمع.

الجدير بالذكر أن حفل الختام تم بثه عبر الإنترنت للدول المشاركة، فيما قدم العميد محسن القاطري، رئيس الاتحاد العربي لتايكواندو الشرطة، عبر البث، الشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي على استضافتها لهذه البطولة الناجحة، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين في دول العالم العربي.

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