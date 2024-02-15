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السباقات التراثية لمهرجان الظفرة البحري تنطلق اليوم

2/15/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، فعاليات السباقات التراثية، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي يقام بدورته الـ15 على شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وبحسب اللجنة المنظمة يتضمن المهرجان العديد من سباقات المحامل، والقوارب التراثية، والرياضات الحديثة.

ويشهد يوم غد الجمعة إقامة سباق «صلاحة للبوانش الشراعية»، و«سباق المغيرة للتجديف التراثي»، فيما يقام السبت سباق «التجديف الواقف»، والأحد سباق «التفريس التراثي»، وسباق «الكايت سيرف».

ويشهد يوم 23 فبراير الجاري، سباق «جنانه للمحامل الشراعية» فئة 22 قدماً، فيما يقام يوم 24 من الشهر نفسه سباق «الظفرة الريجاتا»، وسباق «مروح للمحامل الشراعية»، فئة 43 قدماً.

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