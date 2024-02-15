«الأبيض» يستهل مشواره بنجاح في «مونديال الشاطئية» بدبي

حقق منتخبنا الوطني بداية رائعة، واستهل مشواره بنجاح في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي انطلقت منافساتها اليوم في دبي، وتستمر حتى 25 فبراير، بمشاركة 16 منتخباً، يتقدمها البرازيل بطل العالم 5 مرات.

وفاز «الأبيض» على شقيقه المصري بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، في مباراة جاءت قوية من الجانبين، واستمتع خلالها الجمهور بالعروض الرائعة طوال الأشواط الثلاثة.

وحضر المباراة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعدد من الشخصيات والقيادات الرياضية.

وافتتح وليد بشر التسجيل «للأبيض» في الدقيقة 8، ليشعل الحماس بين الفريقين، وكان منتخب مصر قريباً من التعادل، عندما سدد هيثم كوستا ركلة مقصية رائعة فوق العارضة بقليل، واصل «الأبيض» عروضه الجيدة في الشوط الثاني، وتألق أحمد بشر بتسديدة مقصية قوية، تمكن حارس المرمى من تحويلها إلى الركنية بصعوبة، قبل أن ينجح علي محمد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وجاء الشوط الثالث أكثر إثارة، لا سيما بعد أن تمكن منتخب مصر من تقليل الفارق، بواسطة حسام باولو في الدقيقة 33، ورغم تعدد الفرص من الجانبين، انتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المباراة الأولى، تخطى المنتخب الإيطالي عقبة نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب المجموعة نفسها، وظهر الفريقان بمستويات متقاربة، إلا أن المنتخب الإيطالي استفاد من الأخطاء التي ارتكبها المنتخب الأمريكي، ونجح في الوصول إلى هز شباكه مبكراً، بواسطة جنتيلين، في الدقيقة الثانية، وأدرك المنتخب الأمريكي التعادل في الدقيقة 11، عن طريق ريزندي، لكن إصرار «الآزوري» كان أكبر لحسم نتيجة الشوط الأول لمصلحته، وتمكن من ذلك باختطاف هدف التقدم، بواسطة زورلو في الدقيقة الأخيرة.

وترجم المنتخب الإيطالي أفضليته بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة حرة، سددها جيورداني في الدقيقة 20، وحاول المنتخب الأمريكي العودة في الشوط الثالث، وتمكن من إيجاد بعض الفرص الخطرة، إلا أنه فشل في تقليل الفارق.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز منتخب تاهيتي على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وافتتح بونزيتي التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، قبل أن يعيد منتخب تاهيتي ترتيب أوراقه، ويقلب الموازين لمصلحته في الشوط الثاني، الذي شهد هدف التعادل بركلة مقصية رائعة عن طريق سالم هيراوري سالم، ثم وضع كوي لي فونغ الفريق في المقدمة، بتسجيل ثاني الأهداف من ركلة حرة. وفي الشوط الثالث، سجّل رونوي تينيرواري وسالم هدفين من ركلتين مقصيتين رائعتين، ليوسعا الفارق إلى ثلاثة أهداف.

نجح بونزيتي في تقليص الفارق للأرجنتين، ثم أشعل بومار المباراة بتسجيل الهدف الثالث، بتسديدة رائعة، لكن انتفاضة منتخب التانغو المتأخرة، لم تكن كافية لتجنب الهزيمة.

وتستكمل غداً، مباريات الجولة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث تلتقي كولومبيا مع اليابان الساعة 15:30، تليها مباراة البرتغال والمكسيك الساعة 17:00، ثم السنغال وبيلاروسيا الساعة 19:30، وتختتم الجولة الأولى بلقاء البرازيل وعمان الساعة 21:00.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز