دوري أبطال آسيا: الاتحاد يعود بتعادل سلبيّ من أوزبكستان وأولسان يقترب من ربع النهائي

عاد الاتحاد السعودي حامل اللقب مرتين (2004 و2005) من مواجهة مضيفه نافباخور الأوزبكي بتعادلٍّ سلبيّ الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان إياباً في 22 الشهر الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وهذا التعادل الأوّل للاتحاد بعد فوزين، الاول على الفيصلي 4-0 في ربع نهائي الكأس والثاني على الطائي 3-0 في الدوري.

واستمر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق السعودي، بعدما كان قد أكّد مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو أن الاستبعاد يأتي من قرار فني، مشيراً إلى أنه سيعود في مواجهة الرياض الأحد ضمن الدوري.

وقال الأربعاء "كريم بنزيمة يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، وذلك بعد غيابه عن المشاركة مع الفريق في معسكر الإمارات خلال الفترة الإعدادية أثناء توقف مسابقة الدوري خلال الفترة الماضية، بسبب كأس أسيا ومشاركة المنتخب السعودي فيها".

حاول الاتحاد افتتاح التسجيل أوّلاً عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله برأسية (10).

ووصلت كرة للبرازيلي رومارينيو على حدود منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة قوية علت المرمى (15).

وجاءت أولى محاولات نافباخور بتسديدة تصدّى لها حسن كادش (20).

وواصل الاتحاد السيطرة على أطراف الملعب والعمق ولكن دون خطورة في ظل التمركز الدفاعي لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تتغيّر الأمور كثيراً في الشوط الثاني فبقيَ الاتحاد مسيطراً من دون تشكيل خطورة.

وأهدر حمدالله فرصة لتسجيل هدف أول (80).

ووضع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل اللقب مرّتين عامي 2012 و2020، قدماً في ربع النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه فنتفورت كوفو الياباني 3-0 ذهاباً على ملعب أولسان مونسو.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى جو مين كيو (37 و45 من ركلة جزاء) وسيول يونغ وو (61).

ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل.

افتتح جو مين كيو التسجيل بسهولةٍ برأسية بعدما تابع كرةً مرتدةً من الحارس (37)، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء (45).

وأكّد يونغ وو تفوّق فريقه بعد هجمةٍ مرتدة ومراوغةٍ داخل منطقة الجزاء مسدداً على يمين المرمى (61).

وحاول الضيوف أن يؤمّنوا هدفاً يُعطيهم دفعةً معنويةً في مباراة الإياب، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى هدف النيجيري بيتر أوتاكا بداعي التسلل (87).

وكان كاواساكي فرونتال الياباني افتتح ذهاب هذا الدور الثلاثاء بفوزه على مضيفه شاندونغ تايشان الصيني 3-2، وسيلتقيان إيابا في 20 الحالي.

كما تغلّب تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي، بطل نسختي 2006 و2016، على مواطنه بوهانغ ستيلرز، بهدفين نظيفين الأربعاء، وسيلتقيان إياباً في 20 أيضاً.

وتعادل بانكوك يونايتد التايلاندي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني الأربعاء 2-2.

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