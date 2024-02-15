الوحدة يستعيد الحمادي من البطائح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي البطائح عن عودة الحارس زايد الحمادي إلى فريق الوحدة، قبل نهاية فترة إعارته مع «الراقي»، وتوجهت شركة الكرة في نادي البطائح، بالشكر إلى اللاعب، عقب إنهاء فترة الإعارة والعودة لفريقه الوحدة، بعد موسم ونصف قضاها مع «الراقي»، قدم خلالها مستويات رفيعة، متمنية له التوفيق والنجاح. وانضم الحمادي إلى صفوف البطائح في الموسم الماضي، قادماً بنظام الإعارة من الوحدة، قبل أن يتم تجديدها لموسم آخر.
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