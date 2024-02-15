الوحدة يستعيد الحمادي من البطائح

أعلن نادي البطائح عن عودة الحارس زايد الحمادي إلى فريق الوحدة، قبل نهاية فترة إعارته مع «الراقي»، وتوجهت شركة الكرة في نادي البطائح، بالشكر إلى اللاعب، عقب إنهاء فترة الإعارة والعودة لفريقه الوحدة، بعد موسم ونصف قضاها مع «الراقي»، قدم خلالها مستويات رفيعة، متمنية له التوفيق والنجاح. وانضم الحمادي إلى صفوف البطائح في الموسم الماضي، قادماً بنظام الإعارة من الوحدة، قبل أن يتم تجديدها لموسم آخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز