«الشؤون الإنسانية الدولية» مجلس عالمي بصبغة إماراتية

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، مساهمة إنسانية إضافية للإنسانية على مستوى العالم. فالمجلس سيختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية. كما أنه سيؤطر المساهمات الإماراتية المختلفة، في منح وتقديم المساعدات التنموية والإغاثية على مستوى العالم، والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة من مختلف الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم، وكذلك بحث أوجه التعاون الدولي مع الجهات والمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بغية توحيد الرؤى والاستراتيجيات والاستثمار الأمثل في تقديم الرعاية لكل من يحتاجها، ودعم القدرات البشرية والمهنية للقطاعات الصحية والتنموية، وإدارة عمليات التأهيل للقطاعات الصحية، وخصوصاً في العمليات الإغاثية.

تتزايد أهمية الدور الذي تضطلع به الإمارات على مستوى العالم. ولطالما كان صوت الإمارات ومقترحاتها ومساهماتها محل ترحاب وتقدير جميع دول العالم، ومؤخراً، كما تابعنا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2720، الذي قدمته الدولة، وطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض. وهو القرار الذي مكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات للمتضررين، ولا شك أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي قدمت كل أشكال الدعم من فرق طبية ومساعدات مالية وعينية. وذلك بما يمثل جوهر دولة الإمارات الحقيقي في دعم جميع القضايا الإنسانية حول العالم.

الإمارات كذلك، وكعادتها، تسعى لتوفير بيئة عالمية، تجعل من الأعمال الإنسانية أهدافاً تنموية على صعيد العالم، من خلال تكثيف الجهود لتطوير حلول مالية مبتكرة، تمكن الجهات الإنسانية الجديدة من سد الفجوة التمويلية في قطاع المساعدات الدولية، وبما يمكّن الدول من التصدي بفاعلية أكبر لتحديات التنمية، والعمل على إعادة صياغة العلاقات بين الدول المانحة، والدول التي تحتاج الدعم، وكذلك تأطير العلاقات الدولية مع كافة المنظمات الإنسانية، لتوفير أساليب مبتكرة لتوصيل المساعدات لكل من يحتاج حول العالم. وكذلك القيام بالأبحاث والدراسات اللازمة التي تحتاجها، وتحددها الجهات المانحة، لإعداد مصفوفة خاصة بأساليب تطوير آليات الدعم وتقييم تأثيره.

إن دعم التمويل الإنساني المشترك لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو أحد أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي يشهد العمل الإنساني تطوّراً كبيراً، ولهذا كان إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بغية تفعيل وتطوير دور الإمارات الفعال، وقدراتها الداعمة للأعمال الإنسانية، بناءً على المقوّمات الاستثنائية التي تمتلكها دولة الإمارات في ربط دول العالم معاً، وقدرتها الاستثنائية على توحيد جميع الأطراف المعنية.

ونظراً لموقع دولة الإمارات الاستراتيجي، وسياساتها المتطلعة دوماً إلى المستقبل، ورغبتها في تقديم العون والمساعدة لجميع دول العالم، ونظراً لأنها تحظى بمكانة رفيعة بين دول العالم، تمكنها من استقطاب الاهتمام من أسواق النمو العالمية، وتمتلك القدرة على تشجيعها على التعاون والتنسيق من أجل مضاعفة المساعي الإنسانية. فإن دور الإمارات الإنساني، سيتضاعف وينمو، وسيعم خيره على كافة بقاع العالم.