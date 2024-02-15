شهداؤنا الأبطال والإرهاب الغادر



لا يزال الإرهاب يمثل أحد أكبر الأخطار التي تهدد سلام وأمن الشعوب والدول والأفراد على حد سواء، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أعمال شنيعة، تحتم على الدول والمعنيين بمكافحة الإرهاب الإسهام الفاعل والضرب بيد من حديد نحو تجفيف المنابع الإرهابية واستئصال جذور الجماعات المتطرفة من قعرها، وينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل مواجهة هذا الإرهاب الغاشم، كما يجب إدانته بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مرتكبه، وحيثما ارتكب، وأياً كانت أغراضه، واتخاذ القرارات العاجلة لردعه ومكافحته بكل قوة وحزم.



يرتبط الإرهاب ارتباطاً كلياً بالخراب وسفك الدماء وانتشار الفوضى، ويشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية، وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية، وهو عائق ومقوض لجهود الخير أين ما تواجدت الجماعات الإرهابية.



ومؤخراً تعرض جنودنا البواسل لعمل إرهابي غاشم في جمهورية الصومال مما أدى إلى استشهاد 4 أرواح طاهرة من جنودنا الأبطال، الذين تواجدوا في الصومال للقيام بمهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية. هؤلاء الشهداء الأبطال نالت منهم أيادي الغدر وهم يؤدون أعمالهم الجليلة تجاه الإنسانية، ليدرك كل عاقل مدى وحشية وخبث الجماعات الإرهابية التي تلوثت عقولهم وأعمالهم بكل دناءة وبكل عمل خبيث، وهذا العمل الإرهابي والاستهداف السافر، لا يزيدنا إلا إصراراً وقوة نحو المزيد من البناء والجهود التنموية والتكاتف والتعاضد مع الأشقاء والأصدقاء لما فيه خير المنطقة واستقرارها.



يدرك العقلاء حول العالم أهمية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه ترسيخ الاستقرار والسلم الدولي، وبما تقوم به من جهود مشرقة، وستبقى دولتنا المباركة حليفة الخير في كل زمان ومكان، وماضية بثبات في دعم الأشقاء والأصدقاء لما فيه خير شعوبهم وأوطانهم، ومحافظة على قيمها ومبادئها الرصينة التي تأسست عليها، ومستمرة بكل عزم وشموخ تجاه التقدم والازدهار والمشاركة القوية من خلال التعاون والتفاعل الإيجابي مع الملفات العربية والإقليمية والعالمية، ورسم الاستراتيجيات المستقبلية، ولا يضرنا الإرهاب اليائس ولا أعماله البائسة.



وديننا الحنيف ينبذ الإرهاب والعنف جملةً وتفصيلاً، وبجميع صوره وأشكاله، ويرسي دعائم الخير والسلام والمحبة والوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي والسماحة ويحث عليها، وعلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الخيّرة والمبادئ الكريمة والقيم الأصيلة، ويحث على الإعمار وبناء الأوطان وعدم الإضرار بها، بل يؤكد على الممارسات التي تصب في مصلحة الوطن ومواطنيه.

وقواتنا المسلحة مصدر فخر، بهم يعتز الوطن ويحافظ على استقراره ويرتدع أعداؤه، ولها جهودها المشرقة في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما سعوا في تعزيز الأمن والأمان ونشر الاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء. وقواتنا المسلحة محل تقدير القيادة الحكيمة، وشعب الإمارات الوفي، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «نشوف عيالنا عيال زايد عسكر وحماة الوطن في هذا الاصطفاف اللي يفرح ويعطي الثقة وهم صمام الأمان وهم أنفسهم مستقبل بلادنا، ونحن استثمارنا الحقيقي فيهم، لأنهم هم من يشكلون حماية الوطن وهم أيضاً يشكلون أمن ومستقبل دولة الإمارات».

وقال سموه أيضاً وهو يخاطب جنودنا البواسل منتسبي الخدمة الوطنية: «الدول تبنى وتتطور بسواعد الرجال، الرجال اللي مثلكم وشرواكم اللي يضحون من أجل سمعة أهلهم وسمعة بلادهم، وهذه التضحية تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن باقي الدول، الدول ليست بالحجم ولا بعدد سكانها، الدول بالإرادة يا عيالي، ونحن نقوم بواجبنا في حماية بلادنا، وحماية بلادنا فرض الدفاع عنها».

وجنودنا البواسل كتبوا بدمائهم الزكية ملاحم العز والتضحية، وستخلد إنجازاتهم وبطولاتهم بميادين العز والشرف في سجلات التاريخ، وستفخر بهم دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي والأجيال القادمة، تضحياتهم لها الأثر البالغ في النفوس، وهم أصحاب رسالة وقيم ومبادئ سامية تجاه الوطن والإنسانية. نسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبطال، وينزلهم منازل الأخيار، ونعزي أهلهم وذويهم.