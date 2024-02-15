القمة العالمية الاستثنائية 2024

«استشراف حكومات المستقبل» عنوان القمة العالمية للحكومات، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً في دبي، إن مستقبل البشرية متعلق بسياسة وقرار الحكومات، إما أن تبني الحضارات وتتطور، وإما تهدم الحضارات.

جمعت هذه القمة الاستثنائية بعد عشر سنوات منذ انطلاقها نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، ووضعت جميع التساؤلات حول الفرص والتحديات المستقبلية وما هي أبرز التحديات العالمية التي يواجهها العالم من خلال مجموعة من القضايا العالقة، وأتت القمة العالمية للحكومات لمناقشة خدمة البشرية من خلال التميز بالارتقاء بالعمل الحكومي مع بناء الشراكات بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات، ونقل نماذج فريدة وملهمة في سياسة العمل الحكومي التي كانت مؤثرة بشكل إيجابي وسبباً في تحقيق الأثر الواقعي المستفاد في خدمة البشر.



سعت القمة لأن تكون منصة عالمية تنطلق منها التجارب الحكومية العالمية لأفضل الممارسات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعمل الحكومي ودعم كافة الجهود الدولية نحو مستقبل عملي تسوده الاستدامة والتطوير والتعلم من كافة النماذج الناجحة والمؤثرة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وكانت الرسائل الاستراتيجية موجهة لحكومات العالم بسرعة التوجه نحو تعزيز المبادرات الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات مع وضع السياسة الواضحة للتحديات التكنولوجية وسياسة التصدي للهجمات، فالقمة مساهمة في تطوير منظومة جديدة وتوفير فرص وتحديات عديدة، ويجب على الحكومات الإدراك بأن هذه السياسات المستقبلية تساهم في معالجة الفجوة الرقمية البعيدة عن التطور المستدام مع الدول والحكومات الأخرى.

في ضوء مخرجات القمة العالمية للحكومات 2024، أدركنا بأن السياسات الاستراتيجيات الوطنية لدولة الامارات في استشراف المستقبل والتطوير العمل الحكومي، تأتي من خلال نظرة فكرية ملهمة من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعكس تطلعاته نحو تحقيق تطور مستدام وشامل يستفيد من التقنيات الحديثة والابتكار لصالح الإنسانية، مع ضرورة توفير فرص الابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية، وبذل الجهد بالاستثمار في التكنولوجيا والتعليم حيث أنها عوامل أساسية لتحقيق التطور والازدهار، وهي ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع تسليط الضوء على الحاجة الماسة لتبني استراتيجيات فعّالة تلبي تطلعات وطموحات المجتمعات على نطاق عالمي.