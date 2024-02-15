غارة إسرائيلية تحصد سبعة أفراد من عائلة واحدة في جنوب لبنان



كانت عائلة حسين برجاوي مجتمعة للعشاء عندما أصابت ضربة اسرائيلية مساء الأربعاء مبنى يقطن إحدى شققه في مدينة النبطية في جنوب لبنان، حاصدة سبعة أفراد منها.

لاحقاً، تبيّن أن الضربة أسفرت كذلك عن مقتل ثلاثة مقاتلين من حزب الله، أحدهم مسؤول عسكري كان قد نجا قبل أسبوع من استهداف اسرائيلي بينما كان يقود سيارته في المدينة، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس. وأكدت اسرائيل استهدافهم.

بحسب أحد معارف العائلة، كان برجاوي قد دعا ابنته وصهره وطفليهما الذين يقيمون في بلدة السكسكية المجاورة إلى منزله للعشاء.

وأوضح أمين شومر، مختار السكسكية، لوكالة فرانس برس أن "علي عامر وزوجته وطفلاه (3 و4 سنوات) كانوا بضيافة أهل زوجته في النبطية".

وأضاف "أصيب علي عامر إصابة حرجة ونقل على أثرها إلى المتشفى وأجريت له عمليات عاجلة، فيما استشهدت زوجته وابنه البالغ أربع سنوات".

تباعاً، عثرت فرق الاسعاف بين أنقاض المبنى على جثث برجاوي وابنتيه أماني وزينب وشقيقته فاطمة وحفيده محمود، ثم أشلاء زوجته وابنة شقيقته، وفق المصدر الأمني.

وانتشل المسعفون ليلاً بعد أربع ساعات من العمل حفيد برجاوي الآخر، حسين عامر، وهو على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات مصورة الطفل فور العثور عليه وقد غطت الدماء وجهه وبدا عليه الذعر.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من أربعة أشهر تبادلا يوميا للقصف على خلفية الحرب في قطاع غزة.

لكن في لبنان كما في إسرائيل، تطال الضربات بشكل متزايد مناطق بعيدة نسبيا عن المنطقة الحدودية. واستهدفت إحدى الضربات الإسرائيلية الأربعاء بلدة تبعد 25 كيلومتر من الحدود.

وفي الثامن فبراير، أصيب علي الدبس، وهو مسؤول عسكري في حزب الله بجروح خطرة في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في النبطية، المدينة الواقعة على بعد حوالى 12 كيلومترا بخط مستقيم عن الحدود الإسرائيلية والتي بقيت بمنأى عموما عن القصف المتبادل في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه تمكن من قتله في الضربة على المبنى السكني في النبطية، الذي تقيم عائلة برجاوي في أحد طوابقه.

وأتت الضربة الأربعاء، وفق ما شاهد مصور لفرانس برس على الطابقين السفلي والأول وتبعثر الأثاث والمقتنيات في الحي.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية أن الضربة نفذتها "مسيّرة (إسرائيلية) بصاروخ موجه".



"لا وجود لهدف عسكري"

وأغلقت المدارس والجامعات والإدارات الرسمية أبوابها الخميس في المدينة بقرار صادر عن المحافظة.

وقال طارق مروة (35 عاما) أحد جيران آل برجاوي لفرانس برس "كالعادة ظننا للوهلة الأولى أن المنزل ربما يعود لأحد من حزب الله وعلمنا لاحقا أنه منزل حسين برجاوي وهو مدني وليس منظماً في أي حزب".

وأكد حمد بدير (67 عاما) وهو صاحب متجر لتصليح إطارات السيارات مجاور للمنزل "من استهدفوا مدنيون وكل الناس تعرف ذلك، لا وجود لأي هدف عسكري، الضحايا من النساء والاطفال".



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