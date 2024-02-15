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مصرع تسعة مهاجرين في قارب قبالة السواحل التونسية

2/15/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن كل من خفر السواحل التونسي ومصدر قضائي الخميس إن تسعة مهاجرين غير قانونيين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الأوروبية لقوا حتفهم في قارب انجرف قبالة السواحل الشرقية للبلاد إثر تعرضه لأضرار.

وعُثرت على الجثث على متن القارب الذي كان يقل 52 مهاجرا من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل مدينة جرجيس (وسط شرق) تونس بعد انطلاقه من "شواطئ دولة مجاورة"، على ما أفاد الناطق باسم خفر السواحل حسام الدين الجبالي.

وأشار الجبالي في حصيلة أولية الى أنه "تمّ العثور على خمسة جثث من المهاجرين وآخر في حالة حرجة في هذا القارب"، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وبحسب الناطق الرسمي لمحكمة مدنين (جنوب شرق) لسعد الحرّ، توفي تسعة مهاجرين كانوا على متن القارب.

وأكد الحرّ أنه "من المحتمل جدًا أن يكونوا قد ماتوا اختناقًا برائحة الوقود في قاع هذا القارب" المؤلف من طبقتين، مشيرا الى أنه تمّ إنقاذ 43 مهاجرا، نقل ستة منهم إلى المستشفى.

ويحمل المهاجرون، وجميعهم رجال، جنسيات مختلفة منها المصرية والسورية والباكستانية والبنغلاديشية، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة مدنين.

وقال الحرس الوطني في بيان إن القارب "تعرض لأضرار ناجمة عن تسرب المياه".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن القارب انطلق من السواحل الليبية.

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