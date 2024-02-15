محاكم دبي تنهي بالصلح نزاعات بـ 4.8 مليارات درهم 2023

أنجزت محاكم دبي ممثلة بمركز التسوية الودية للمنازعات اتفاقيات صلح بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و774 ألف درهم العام الماضي، بزيادة 75 % في عدد الاتفاقيات قياساً بالعام 2022.

وقال عيسى بن تميم، مدير إدارة المركز، إن المركز حريص على تعزيز ثقافة التسوية والصلح وحل النزاعات بطرق سلمية، بما يحقق العدالة للمتنازعين من الأفراد والشركات، وإن النتائج المذكورة تؤكد نجاح الجهود المبذولة لترسيخ القضاء البديل بعيداً عن مسار التقاضي التقليدي، الذي تحتاج إجراءاته إلى وقت وجهد من طرف المحاكم المختصة، ولما يحقق السرعة في الإنجاز والرضا للمتنازعين.

وأشار إلى أن المركز أنهى بالصلح العام الماضي 2531 نزاعاً، وأصدر 3266 قراراً يقضي بإنهاء الخصومة في النزاعات، وإنهاء 910 نزاعات خبرة بعد إيداع التقرير المناسب، لافتاً إلى ارتفاع نسبة القيد 41% عن العام 2022، «مما يؤكد زيادة إقبال الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية والصلح كوسيلة فعالة لحل النزاعات، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل ممتاز».

وأضاف: «تم التوصل إلى اتفاق في متوسط 16 يوماً من تاريخ دعوة أطراف النزاع للتسوية والصلح، كما تم تنفيذ 598 طلب اعتماد لاتفاقيات الصلح بمعدل يوم واحد فقط، ما أسهم في تسريع عملية حل النزاعات وتحقيق العدالة، وانعكست هذه الإنجازات على سعادة المجتمع لترتفع نسبة سعادة المتعاملين لتصل 98 %.

وبالنسبة للتحول الرقمي بين بن تميم أنه تم تحقيق نسبة 100 % في اعتماد اتفاقيات الصلح بواسطة التوقيع الرقمي من جميع أطراف المنازعة، وهو «ما سهل وسرع عملية التسوية، وحقق فعالية أكبر في إدارة النزاعات، ووفر وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف المتنازعة على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني».

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