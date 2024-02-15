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سيف بن زايد ووزير داخلية رواندا يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الأمنية بين البلدين

2/15/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي ألفريد غاسانا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجرائم بكافة أنواعها، وتبادل المعلومات في سبيل تعزيز الحد من الجرائم بكافة أشكالها، وبما يحقق مصالح الطرفين في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية، كما تعزز المذكرة تعاون البلدين في مجالات التدريب والدورات والبرامج المشتركة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

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