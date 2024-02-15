مختصون لـ«البيان»: جهود استثنائية تبذلها الإمارات لمكافحة سرطان الأطفال

أكد نخبة من المتخصصين لـ«البيان» تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال 15 فبراير أن دولة الإمارات تبذل جهوداً استثنائية في علاج مرضى السرطان لا سيما فئة الأطفال، ويتمثل ذلك في توفير البنية التحتية من مستشفيات متخصصة في علاج سرطان الأطفال، وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المتخصصة، إلى جانب حرص الدولة على توفير العلاج في الخارج للحالات المعقدة، التي تتطلب خبرات خاصة لندرة بعض الحالات، التي تتطلب العلاج في مراكز متخصصة في الأورام النادرة.



التشخيص المبكر



وأفادت الدكتورة ماجدة الشامسي، طبيب استشاري وعضو بمجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان «بأنه لتحسين فرص التشخيص المبكر على ولي أمر الطفل إحضاره إلى الطبيب إذا ظهرت عليه أعراض مثل فقدان الوزن السريع، وتغييرات غير متوقعة في الرؤية، وصداع مستمر، وألم مستمر في جزء من الجسم، وسهولة حدوث نزيف أو كدمات، وشحوب غير مفسر، ونتوء أو تورم غير مبرر، وغير ذلك من الأعراض الأخرى».

وأردفت: «إن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة على الأرجح بمرض أو إصابة أقل خطورة، إلا أنه من المهم عرض الطفل على الطبيب إذا استمر أي منها»، مضيفة، «يمثل التكيف مع تشخيص سرطان الطفل وإيجاد طرق للبقاء قوياً تحدياً لكل فرد في الأسرة، لذا فإن دعم العائلة عندما يكون الطفل مصاباً بالسرطان يعتبر مهماً جداً، ويجب استشارة الخبير النفسي للتحدث مع الأطفال حول مرض السرطان لديهم وإعدادهم للتغييرات التي سيواجهونها».

وأشادت بجهود جمعية الإمارات للسرطان في نشر الوعي عن سرطان الأطفال للمجتمع، إضافة إلى توعية الأهل بالتعرف على الأعراض في مراحل مبكرة وعدم تأخير التشخيص.



مجهولة الأسباب

وقال الدكتور علي غزاوي، أخصائي علم الأورام الطبية: «إنه وبحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية يصاب بالسرطان كل عام نحو 400 ألف طفل ومراهق، وذلك منذ ولادتهم إلى 19 عاماً، وللأسف فإن الأغلبية العظمى من أنواع سرطان الأطفال مجهولة الأسباب».



وأردف: «إن العديد من الدراسات العلمية سعت إلى تحديد أسباب سرطان الأطفال، وتبين أنه وبنسبة قليلة أن بعض أنواع سرطانات الأطفال ناجمة عن العوامل البيئية أو العوامل المتعلقة بنمط الحياة، بينما تشير البيانات الحالية إلى أن قرابة 10% من جميع الأطفال المصابين بالسرطان لديهم استعداد سابق للإصابة به لأسباب تتعلق بعوامل «جينية»، كما تعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأطفال سرطان الدم، وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة».



علاج ناجع

ونوه الدكتور غزاوي بأن الاستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل عبء سرطان الأطفال هي التركيز على تشخيصه وتوفير علاج ناجع مسند بالبيانات ورعاية داعمة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، مؤكداً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن معدلات الشفاء تزيد عند 80% من الأطفال المصابين بالسرطان في البلدان المرتفعة الدخل التي تتاح فيها خدمات شاملة، بينما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل يشفى أقل من 30% من هؤلاء الأطفال.

وأشارت الدكتورة نانسي نبيل كامل، أخصائية طب أورام الأطفال إلى أنه من الضروري أن يتلقى الناجون من سرطان الأطفال رعاية ومتابعة صحتهم بعد الانتهاء من العلاج، كما يجب أن يكون لدى جميع الناجين ملخص العلاج وخطة رعاية الناجين، إذ يمكن للناجين من أي نوع من السرطان أن يصابوا بمشاكل صحية بعد أشهر أو سنوات من علاج السرطان، والمعروفة باسم الآثار المتأخرة، التي تشكل مصدر قلق خاص لهم، لأن علاج الأطفال يمكن أن يؤدي إلى آثار جسدية وعاطفية عميقة ودائمة.

إرادة وأمل

استطاع الطفل رفعت محمد رفعت، البالغ من العمر 10 أعوام التغلب على إصابته بمرض سرطان الدم، مؤكداً أن لديه عزيمة قوية، وعائلته التي شكلت- ولا تزال- خلال فترة علاجه من المرض مصدر دعم واحتواء وإلهام، وخبرة الأطباء الذين عالجوه، كل ذلك أسهم في قهره للمرض، وإعلان انتصاره على السرطان.



وأوضحت والدة الطفل رفعت محمد رفعت أن طفلها قد أصيب بسرطان الدم حينما كان يبلغ من العمر 6 أعوام، ولم تكن حينها تعلم بذلك، حيث كانت البداية بارتفاع في درجة الحرارة، وكان العلاج الذي صرف له من أحد المراكز الصحية المضاد الحيوي الذي يتناوله فقط، إلا أن الحرارة بقيت في ارتفاع مستمر، بل ازداد وضعه الصحي سوءاً، ليكون القرار الثاني هو التوجه لمستشفى توام، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة كانت المفاجأة غير السارة لعائلته، هو إصابة الطفل «رفعت» بمرض سرطان الدم، وتم حينها وضع الخطة العلاجية، التي تمثلت في العلاج الكيماوي.

ونوهت والدة الطفل رفعت بنقطة مفادها أن «التشخيص المبكر يحدث فرقاً كبيراً في النتائج النهائية للعلاج، وكذلك في نوع الإجراءات العلاجية، ويزيد من فرص النجاة والتغلب على المرض».

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