اختتام فعاليات ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي

اختتمت اليوم فعاليات ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، واستمر على مدار يوم واحد بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وشهد الملتقى جلسات حوارية وورش عمل تخصصية استعرضت تجارب وطنية وعالمية وأبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في المجال.

وأعرب معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح الملتقى، الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على توفير أعلى وأفضل مستويات السلامة والأمن لمختلف أفراد وقطاعات المجتمع، والتطوير المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة من أجل المحافظة على مكتسبات الدولة وتعزيز مكانتها الريادية.

وأضاف معاليه: "يعتبر الملتقى منصة ركزت على أهمية استمرار التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول والمنظمات الداعمة لمؤسسات الطوارئ والأزمات المحلية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتوظيف التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وأهمية مواجهة الجيل الجديد من المخاطر المدفوعة بالظروف الاقتصادية من خلال الاعتماد على دراسات وبحوث لرفع الاستعداد والجاهزية".

وقال معاليه: "إن الإقبال الكبير للمشاركة في الملتقى يؤكد اهتمام مختلف مكونات مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث بتوثيق التعاون وتبادل المعارف والآراء بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل، الأمر الذي يسهم إيجاباً في تعزيز الاستجابة الوطنية ورفع جاهزية مختلف القطاعات الدولة".

وأكد أن تطوير القدرات البشرية وتوفير الظروف الملائمة لتدريبها وتأهيليها بصورة مستمرة يعتبر من الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التخصصية وفرت فرصة مهمة للعاملين في المجال لتطوير معارفهم ومهاراتهم.

من جانبه قال سعادة الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني - الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كلمة الهيئة الافتتاحية: "إن الهيئة تقتدي بتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية التزود بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق تطلعات دولة الإمارات".

وأكد سعادته أهمية استخدام وتوظيف أحدث التقنيات ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من أجل استشراف المخاطر المحتملة، وتخفيف تداعيات الأزمات والكوارث، موضحاً أن التواصل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية من أهم العوامل للوصول إلى أفضل الحلول.

وقدم فهد بطي المهيري، مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عرضاً تقديمياً بعنوان "وقاية المستقبل: توجهات استراتيجية" حيث تناول السياق العالمي لحجم وحِدّة الكوارث ومتطلبات تطبيق إجراءات استباقية ووقائية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف معها، واستعرض تطورات وظواهر جديدة بدأت بالتحول إلى مخاطر عالمية، فضلاً عن التطورات الخاصة بمفهوم الوقاية، وأفضل الممارسات العالمية والوطنية في المجال وتدابير المنع وتنظيم وحوكمة البرامج الوقائية والموائمة بينها وتكاملها على المستوى الوطني.

وشهدت جلسة بناء استراتيجيات مستدامة للمستقبل مشاركة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة العميد أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، القيادة العامة لشرطة دبي، وسعادة العميد الدكتور علي أبو الزود، نائب مدير عام العمليات المركزية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأدارها سعادة حمد سيف الكعبي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وناقش المشاركون في الجلسة مخاطر الأمن السيبراني الناشئة وكيفية الحد منها، والتعامل مع سلاسل الإمداد الوطنية وتكامل أنظمة إدارة الطوارئ والأزمات التقنية مع البنية التحتية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تعزيز المرونة في التعامل مع المخاطر الناشئة واستشراف المستقبل، وضمان استمرارية الخدمات والمنتجات الحيوية.

واستعرضت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر الملتقى مفهوما لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات الذي يعد منصة متكاملة تهدف إلى تعزيز وتطويع القدرات الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر تبني نهج تعاوني متكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المحلي لتحقيق مستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة على الصمود في وجه الأزمات والكوارث.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة منصة "مخاطر" وهي عبارة عن نظام رئيسي لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، ويتيح تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين الهيئة والمعنيين من الجهات الخارجية، كما يتم من خلاله إدارة جميع معلومات وتقارير الأحداث، واستخراج الصورة المعلوماتية المشتركة، بجانب العديد من الخصائص الأخرى المعنية بإدارة بيانات الطوارئ والأزمات وعرضها للمعنيين.

وأعلنت الهيئة كذلك عن إطلاق منصة "تمكين" المعرفية، وهي نقطة الالتقاء المبتكرة لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من موظفين والشركاء المهتمين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث سيتمكن مرتاديها من تبادل الخبرات وحضور البرامج التدريبية التخصصية والتطويرية التي تقدمها الهيئة في قالب متجدد وتفاعلي.

وتزامنا مع شهر الابتكار، شاركت الهيئة بمنصة ابتكارية متكاملة تتضمن 3 مبادرات تشمل مشروع ميتافيرس طوارئ وأزمات المواد الخطرة لتحقيق الاستباقية في المنظومة الوطنية، وبرنامج“NCEMA-HazMatGPT” لتلبية الحاجة إلى الوصول الآمن للمعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة، بالإضافة إلى منصة التطبيقات الجيومكانية لخارطة التأهب الوبائي، وذلك لدعم متخذي القرار بصورة استباقية ومرونة عالية.

وأتاح ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات استعراض تجارب عالمية في المجال، حيث ألقى سعادة فابريزيو كوريو، رئيس الحماية المدنية في إيطاليا كلمة رئيسية عن تجارب بلاده في تطوير وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وخبراته في المجال التي تمتد على مدى سنوات طويلة.

وفي عرض تقديمي عن التجربة البريطانية، استعرض الدكتور ستيفان بروكس، زميل أول في السياسة العامة والإدارة ومتخصص في القيادة والتطوير التنظيمي في جامعة مانشستر، التهديدات والتحديات التي واجهتها المملكة المتحدة وخطط الاستجابة والاستراتيجيات التي تتبعها في مواجهة الطوارئ والأزمات.

وتأكيداً على أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في المنظومة المتكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نظم الملتقى جلسة حوارية أدارها سعادة حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية، وزارة التربية والتعليم وشارك فيها سعادة الدكتور عبد الله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والدكتورة فاطمة العطار، استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وناقشت جلسات المؤتمر دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الطوارئ، ودور الابتكارات الأمنية في الاستجابة للأزمات، وإدارة البيانات والمعلومات الضخمة، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستدامة وأثرها في تقليل الأضرار البيئية خلال الحوادث والأزمات.

وشملت ورش العمل التخصصية مناقشة مبادرة "جعل المدن قادرة على الصمود 2030"، التي أطلقتها الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والتي تمكن المدن من وضع نهج مستمر للمرونة من المخاطر.

وتناولت ورشة آفاق المخاطر المستقبلية آليات الكشف المبكر عن مؤشرات وتوجهات المخاطر المستقبلية، وأفضل السبل للاستعداد والاستجابة والتعافي، فيما ناقش المشاركون في ورشة المواد الخطرة أهمية التخطيط والاستعداد للمستقبل بما يخدم التصدي لمخاطر وتهديدات المواد الخطرة.

واستعرضت ورشة عمل تفاعلية بعنوان "توظيف السرد الاستراتيجي لإدارة الأزمات" قوة توظيف السرد، وتعزيز الفهم والتطبيق العملي للسرد الاستراتيجي في الأزمات، والتأثير النفسي والاجتماعي للسرد القصصي أثناء الأزمات.

كما تطرقت إلى أهمية مواءمة السرديات مع الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل وتقنيات صياغة سرد استراتيجي ناجح ومؤثر، كما سيتم استعراض دراسات وتجارب حول السرد أثناء الطوارئ والأزمات، من أجل الاستعداد للتغييرات المستقبلية في مجال الاتصال أثناء الأزمات.

من جانبها كرمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين الحاصلين على شهادة الامتثال للمعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال تقديرا لمساهمتهم في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في مقار عملهم.

وشملت الجهات المكرمة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات، وشركة الياه للاتصالات الفضائية – الياه سات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو.

كما كرمت الهيئة الجهات التي بذلت جهودا استثنائية في مهمة الإمارات وطن الإنسانية والتي تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة التربية والتعليم، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومطارات بوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.

وضمن فعاليات الملتقى، وقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون وتوفير فرص التدريب والتطوير، ووقع سعادة علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات لتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أهدافهما المتمثلة في دعم البحث العلمي، وتوسيع قاعدته، وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع، ودعم صُنّاع القرار والسياسات لاتخاذ قرارات سديدة تستند إلى معطيات علمية رصينة.

كما وقع سعادة علي راشد النيادي مذكرة تفاهم مع سعادة جيمس أنتوني مورس رئيس أكاديمية ربدان لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في كل ما يتعلق بمجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كذلك وقع سعادة علي راشد النيادي المدير العام للهيئة ثلاث مذكرات تفاهم مع المهندس سعيد سالم المسكري الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" وتيونز كوتزي المدير التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا والهند وتركيا بمجموعة“BSI” ومحمد الخميس عن مجموعة ديلويت اند توش من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال "AE/SCNS/NCEMA7000:2021".

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