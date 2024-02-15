مسافي يتخطى غلف يونايتد بثنائية في «مؤجلة الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز مسافي على مضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بسبب ظروف الأحوال الجوية.
أحرز ثنائية مسافي كل من أندريجا رادوفانوفيك ولافيسا مونييتاه في الدقيقتين (13، و45+1)، فيما أحرز لأصحاب الأرض ريتشارد بينيكيت في الدقيقة 44، وتم طرد حسن الحوسني لاعب غلف يونايتد هانتس لودروب لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86، وبهذا الفوز رفع مسافي رصيده إلى 29 نقطة، متقدماً نحو المركز السابع مناصفة مع الفجيرة، وتجمد الخاسر عند 19 نقطة في المركز 14.
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