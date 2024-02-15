مسافي يتخطى غلف يونايتد بثنائية في «مؤجلة الهواة»



فاز مسافي على مضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بسبب ظروف الأحوال الجوية.

أحرز ثنائية مسافي كل من أندريجا رادوفانوفيك ولافيسا مونييتاه في الدقيقتين (13، و45+1)، فيما أحرز لأصحاب الأرض ريتشارد بينيكيت في الدقيقة 44، وتم طرد حسن الحوسني لاعب غلف يونايتد هانتس لودروب لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86، وبهذا الفوز رفع مسافي رصيده إلى 29 نقطة، متقدماً نحو المركز السابع مناصفة مع الفجيرة، وتجمد الخاسر عند 19 نقطة في المركز 14.

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