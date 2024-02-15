«تواصل» تعرف بإنجازات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

أكدت منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المدينة عملت جاهدة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أن تكون المدينة التي تقدم خدمات نوعية متخصصة لجميع فئات الإعاقة وتتجه إلى العالمية باحتوائها أصحاب الهمم من مختلف الجنسيات، مبينة أن المدينة تقدم خدماتها لـ1993 طالباً وطالبة، واستفاد من خدمات الفصول الدراسية 1008 أشخاص، ومن خدمة الإرشاد الأسري 123 شخصاً، كما قدمت المدينة خدمات المركز العلاجي لـ489 حالة، واستفاد 373 شخصاً من خدمات أخرى، مثل خدمات السمعيات والدمج والتوظيف، لافتة إلى أن مشروع مباني الشارقة للخدمات الإنسانية الجديد على شارع الشيخ محمد بن زايد في مرحلة التجهيزات النهائية، حيث رصد له 500 مليون درهم، كما أن مركز العلاج الطبيعي يقدم العلاج لـ300 طفل سنوياً، ومنذ التأسيس قدم الخدمات العلاجية لأكثر من 3 آلاف طفل وأسرة، ويعمل بالمدينة 733 موظفاً وموظفة، منهم 69 موظفاً من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال تنظيم نادي الشارقة للصحافة، الذي يعمل تحت منظومة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، صباح أمس، لقاء «تواصل» في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والذي يستهدف التعريف برؤية المدينة ومبادراتها وخدماتها وإنجازاتها في المجالات التربوية والعلاجية والتمكين الاجتماعي، وذلك بحضور منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مدير المكتب، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في المدينة.

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وقالت اليافعي: منذ أكثر من 30 عاماً تعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تطوير برامجها وخدماتها المتخصصة لأصحاب الهمم على أسس علمية ومعايير دولية، ما جعلها تحصل على اعتمادات عالمية في مجال دعم وتعليم ذوي الإعاقات المتعددة والشديدة، ومنها اعتماد مؤسسة كارف الدولية لخدمات التدخل المبكر للأطفال واليافعين، واعتماد مؤسسة بيرسون في تطوير قدرات الطلبة وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والفنية والحياتية، فضلاً على اعتماد المدرسة النموذجية وفق معايير مايكروسفت العالمية.

حرص

ومن جانبه أكد طارق سعيد علاي، حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تعزيز التواصل الإعلامي مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، التي تقدم خدمات رائدة لذوي الإعاقة، مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية تحتم على الجميع أن يكونوا شركاء في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، لما في ذلك تعزيزاً للتنمية الشاملة ومصلحة عامة للجميع.

وأوضح أن المكتب ومن خلال مبادرة «تواصل» أسس جسوراً وقنوات اتصالية فاعلة بين جهات ودوائر إمارة الشارقة ومختلف وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم جهود الإمارة في التطوير المستمر لخدماتها.

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