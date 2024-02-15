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الأولمبياد الخاص بمالطا يبدأ معسكرا مشتركا مع نظيره الإماراتي في العين

2/15/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي وفدًا من الأولمبياد الخاص بمالطا يضم 15 لاعبا للمشاركة في معسكر تدريبي يستمر حتى 18 فبراير الجاري، في مدينة العين.

وبدأ لاعبو الأولمبياد الخاص المالطي أمس تدريباتهم مع لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضات البوتشي والسباحة وألعاب القوى، لتسجل بعثة الأولمبياد الخاص - مالطا سابقة من نوعها كأول بعثة أولمبياد خاص أوروبية تقيم معسكرًا تدريبا في الإمارات مستثمرة تاريخا طويلا من العلاقات بين الجانبين.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومركز النقل المتكامل عن رعاية المعسكر التدريبي، الذي لن تقتصر فعالياته على التدريبات الرياضية، بل تمتد لتشمل عددا من الزيارات لأبرز المعالم والتجارب السياحة والثقافية في الإمارة،.

ويوفر المعسكر المزيد من الفرص لأصحاب الهمم للانفتاح على العالم، والتفاعل مع الآخرين عبر الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يعزز مهاراتهم ويسهم في نشر قيم الدمج.

ويعد المعسكر المشترك خطوة في طريق طويل من التعاون بين المؤسستين، اللتين تربطهما علاقات وثيقة وممتدة، فقد شارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في منافسات دورة ألعاب مالطا الوطنية 2022 التي نظمها الأولمبياد الخاص الدولي.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: " نرحب بلاعبي الأولمبياد الخاص المالطي وجهازهم الفني والإداري في الإمارات، وأود التأكيد على أن المعسكر التدريبي المشترك بيننا يدعم من تعاوننا الثنائي القائم بيننا".

وأضاف :" شاركنا في دورة الألعاب الوطنية قبل عامين واستقبلنا قبل فترة وجيزة سيدة مالطا الأولى الدكتورة ليديا أبيلا، رئيسة الأولمبياد الخاص في مالطا، وناقشنا معًا سبل تطوير الوحدات الرياضية للأولمبياد الخاص في البلدين.. واتفقنا على ضرورة التركيز على الاستراتيجيات التي تعزز التدريبات، بما يرفع من مستوى اللاعبين بالبلدين، والمعسكر الذي نسعد باستضافته الآن في مدينة العين جزء من هذه الاستراتيجيات".

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