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الهلال يقلب الطاولة على سباهان بثلاثية ويلامس دور الثمانية بدوري أبطال آسيا

2/15/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح الهلال السعودي على مشارف التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا عريضا على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني.

وقلب الهلال تأخره صفر / 1 أمام منافسه الإيراني، إلى انتصار ثمين ومستحق 3 / 1، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبادر سباهان بالتسجيل عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لمصلحة الهلال في الدقيقة 57.

واضطر سباهان للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمد دانشكر في الدقيقة 76، ليستغل الهلال النقص العددي في صفوف منافسه ويضيف الهدفين الثاني والثالث بواسطة الصربي ألكسندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان في الدقيقتين الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وأصبح يكفي الهلال الخسارة بفارق هدف أمام منافسه في مباراة العودة التي تقام بملعبه، من أجل الصعود لدور الثمانية، فيما أصبحت مهمة سباهان غاية في الصعوبة من أجل الاستمرار في المسابقة القارية.

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