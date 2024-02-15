الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصر «حماس» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شين بيت، اليوم، قتل أحد قادة كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس، الذي احتجز الجندية نوا مارسيانو في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، في موقعها على الإنترنت، اليوم، أن أحمد الغول تورط في عملية 7 أكتوبر خلال الهجوم على بلدات جنوب إسرائيل، وعقب عودته إلى غزة احتجز الرهينة مارسيانو داخل مستشفى الشفاء، حيث قتلت هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم قتل الغول بطائرة مسيرة أمس في مدينة غزة.

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