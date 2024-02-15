الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصر «حماس» في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شين بيت، اليوم، قتل أحد قادة كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس، الذي احتجز الجندية نوا مارسيانو في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، في موقعها على الإنترنت، اليوم، أن أحمد الغول تورط في عملية 7 أكتوبر خلال الهجوم على بلدات جنوب إسرائيل، وعقب عودته إلى غزة احتجز الرهينة مارسيانو داخل مستشفى الشفاء، حيث قتلت هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم قتل الغول بطائرة مسيرة أمس في مدينة غزة.
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