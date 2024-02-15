الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة بناء على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية

صدر اليوم الخميس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يحل مجلس الأمة مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ، رئيس مجلس الوزراء د.محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 هـ الموافق 15 فبراير 2024م" .





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