بلينكن يؤكد إمكانية عقد اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، أنه «لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح رهائن.

وقال بلينكن، في تيرانا، إلى جانب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما: «نعمل على ذلك بشكل مكثف، وأعتقد أنه لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.

وأضاف: «نحن ملتزمون للغاية ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدماً ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق».

ويُعتقد أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع، ما أسفر عن مقتل 28663 شخصاً في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

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