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الداخلية تجتمع مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. فيديو

2/15/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تحت رعاية رئيس الجمهورية، عقدت وزارة الداخلية اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة ، في إطار المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع شهر رمضان.



وتنطلق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، غدا الجمعة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس الجمهورية.







وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 "2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.



وتوفر وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.












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