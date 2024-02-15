Friday, 16 February 2024 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير أحد محطات تصدير الموالح: نصدر لـ60 دولة والبرتقال عليه طلب عالمى كبير

2/15/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكد عبد الباسط خليفة، مدير عام إحدى محطات تعبئة وتصدير الموالح بالبحيرة، أن لديهم 2 خط إنتاج للموالح وصالة تعبئة خضار لإنتاج العنب والرمان والخوخ وخطوط الإنتاج ضخمة عملاقة وخط الإنتاج عليه 23 مخرجا ومنها خطوط لتصدير لمصانع العصير.



وأضاف عبد الباسط خليفة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، أن البرتقال المصري عليه طلب كبير من العالم كله ونرسل موالح للتصدير وخطوط الانتاج كلها مستوردة من أوروبا وتعمل بالكومبيوتر، موضحا أن ثمرة الفاكهة يتم تصويرها 160 صورة من جميع الجهات ويحصل عليها فرز للجودة والمقاسات.



واستكمل: "الطاقة الانتاجية للعمل 400 عامل يوميا لخط الانتاج بخلاف الاداريين والموظفين وبنوصل ل600 عامل شغالين يوميا، وموسم الموالح يبدأ من 1 ديسمبر لنهاية شهر يوليو ونعمل طوال السنة والتصدير لحوالي 60 دولة منهم الاتحاد الاوروبي بالكامل وامريكا الشمالية وكندا واستراليا وشرق اسيا وفي طلبات لليابان هذا العام وهو أصعب سوق في العالم وطالبين جودة اعلى من الدرجة الاولى ومنها البرتقال المصري".














MENAFN15022024000132011024ID1107858637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث