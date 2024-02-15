حزب الله يعلن استهداف التجهيزات التجسسية بموقع الناقورة الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) أعلن حزب الله اللبناني، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الناقورة البحري بالأسلحة، وإصابتها بشكل مباشر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.