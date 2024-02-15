عاهل الأردن لرئيس وزراء بريطانيا: يجب وقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى لندن، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين.

وشدد الملك عبدالله الثانى خلال اللقاء، الذى عقد فى مقر رئاسة الحكومة البريطانية، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لإيقاف الحرب المدمرة على غزة، التى تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال فى المنطقة.



وأكد أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، محذرا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلى على رفح المكتظة بالنازحين.



وجدد الملك عبدالله الثانى التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات من شأنها أن تؤدى إلى تهجير السكان عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يرفضه العالم ويدينه.



وشدد على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين فى الضفة الغربية والقدس، محذرا من توسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأسرها.



وأشار إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسى على أساس حل الدولتين.



وأعاد الملك عبدالله الثانى التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضى إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ولفت إلى أن الدور المحورى للمملكة المتحدة فى إيجاد أفق سياسى لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة مواصلة المجتمع الدولى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لاسيما فى ظل الوضع الإنسانى المأساوى فى غزة.



وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية التاريخية التى تربط الأردن والمملكة المتحدة، وسبل البناء عليها فى شتى الميادين.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردنى فى لندن منار الدباس.