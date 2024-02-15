الاتحاد الأوروبى يدين هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين فى القدس المحتلة

MENAFN - Youm7) أدان الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، هدم الاحتلال الإسرائيلى منزل الناشط فى مجال الدفاع عن المقدسيين فخرى أبو دياب فى القدس الشرقية المحتلة.

وقال الاتحاد فى بيان صادر عن بعثته فى المدينة المحتلة، إن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنسانى الدولى وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين.



وحث "إسرائيل على وقف هدم منازل الفلسطينيين، بما فى ذلك تلك الموجودة فى هذه المنطقة الحساسة المتاخمة للمدينة القديمة".



وأكد أن الأولوية هى أن تكون (هذه المنطقة) للجميع، لتهدئة الوضع المتوتر للغاية، وإن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما فى ذلك عمليات الهدم وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى ويقوض جهود السلام".

