الاتحاد الأوروبى يدين هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين فى القدس المحتلة

(MENAFN
- Youm7) أدان الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، هدم الاحتلال الإسرائيلى منزل الناشط فى مجال الدفاع عن المقدسيين فخرى أبو دياب فى القدس الشرقية المحتلة.
وقال الاتحاد فى بيان صادر عن بعثته فى المدينة المحتلة، إن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنسانى الدولى وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين.
وحث "إسرائيل على وقف هدم منازل الفلسطينيين، بما فى ذلك تلك الموجودة فى هذه المنطقة الحساسة المتاخمة للمدينة القديمة".
وأكد أن الأولوية هى أن تكون (هذه المنطقة) للجميع، لتهدئة الوضع المتوتر للغاية، وإن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما فى ذلك عمليات الهدم وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى ويقوض جهود السلام".
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