مسؤول بـأونكتاد: غزة تحتاج إلى خطة مارشال جديدة للتعافي من الحرب

(MENAFN
- Youm7) قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
من جهته، رحب رئيس الوزراء البريطاني بجهود الأردن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر والجو.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن سوناك أبلغ نتنياهو هاتفيا بقلق بريطانيا العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين بقطاع غزة.
وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي غزة ولم يجد أي شيء يتعلق بالمحتجزين حتى الآن.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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