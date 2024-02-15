مسؤول بـأونكتاد: غزة تحتاج إلى خطة مارشال جديدة للتعافي من الحرب

MENAFN - Youm7) قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

من جهته، رحب رئيس الوزراء البريطاني بجهود الأردن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر والجو.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن سوناك أبلغ نتنياهو هاتفيا بقلق بريطانيا العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين بقطاع غزة.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي غزة ولم يجد أي شيء يتعلق بالمحتجزين حتى الآن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.