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بحضور عدد من الصحفيين.. عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح.. صور

2/15/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Youm7) أقيم اليوم الخميس، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محجوب محمد صالح، عميد الصحفيين السودانيين الذي وافته المنية في القاهرة، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بحضور عدد من الكتاب الصحفيين المصريين والسودانيين.

وتوفى الصحفي السوداني محجوب محمد صالح، في القاهرة، عن عمر ناهز الـ 96 عاما، بعد مسيرة صحفية استمرت لأكثر من 70 عاما، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة، ونال جوائز عربية وعالمية عديدة في الصحافة وحقوق الإنسان.

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (1)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (2)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (3)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (4)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (5)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (6)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (7)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (8)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (9)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (10)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (11)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (12)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (13)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (14)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (15)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (16)

عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح (17)








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