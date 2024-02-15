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المركز القومى للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد

2/15/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Youm7) اطلق المركز القومى للبحوث
تحت رعاية كل من حسين درويش- القائم بأعمال رئيس المركز- والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وتنسيق الدكتورة هبه عبدالمنعم الرفاعي- أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات - مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية.



جاء ذلك من خلال إستهداف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي)
للإرتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وقد رصدت الدولة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصرومن ثم إحلال المكونات المستوردة
وإيجاد بدائل محلية.



وفى هذا السياق فإن المركز القومي للبحوث يفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية، ومن خامات محلية وكذلك تقديم حزم
تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية. و يضم معرض المنتجات والمخرجات البحثيه بالمركز القومي للبحوث أكثر من ٢٠٠ منتجا من المنتجات القابله للتطبيق من خلال
أبحاث تطبيقية
مقدمه من
14 معهد بالمركز تتميز
بكونها مصنعة بخامات من
بيئتنا المحليه والتي تم تصنيعها ببراءات إختراع ممنوحة أو نتاج أفكار إبتكاريه من علماء المركز القومي للبحوث ولها القدره على التنافس في الأسواق المحلية بعظف تقليل العمله الصعبه المدفوعه للإستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صنع في مصر .



وتعرض هذه المنتجات كمبادره من من المركز لإستبدال المنتج المحلى بالمستورد



يذكر أن أهم أهداف هذه المبادرة هو:



تعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي



تسليط الضوء على الإبتكارات والحلول البحثية الوطنية



الإهتمام بمنتجات البحث
العلمي المحلية كبدائل للمستورد.


















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