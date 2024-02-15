Friday, 16 February 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير جنوب أفريقيا تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية

2/15/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ، السفير جوزيف ماشيمباي، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى مصر، بحضور عدد من قيادات الهيئة.



وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا SAHPRA في يوليو من العام الماضي.



كما تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم التبادل التجاري في مجال المنتجات الطبية من خلال تعزيز الشراكات بين عدد من الشركات الجنوب أفريقية والشركات المصرية



جدير بالذكر أن زيارة السفير الجنوب أفريقي بالقاهرة إلى هيئة الدواء المصرية تعد خطوة هامة نحو تعميق التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا.



يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو الريادة الأفريقية وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية.
















MENAFN15022024000132011024ID1107858628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث