Friday, 16 February 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصادرة سيارتى نقل أثناء إلقاء المخلفات بجوار محور الفريق العرابي بالسلام

2/15/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم ضبط ومصادرة سيارتي نقل أثناء إلقاء المخلفات بجوار محور الفريق العرابي بالسلام، وتم التحفظ على السيارتين بمعرفة أجهزة حى السلام أول مع إخطار النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم.



وأهابت محافظة القاهرة مالكى وسائقي السيارات عدم إلقاء المخلفات فى الشوارع العامة مع الالتزام بنقل المخلفات فى الأماكن المخصصة لذلك فى مقلب 15 مايو أو مقلب العبور لعدم التعرض للمسائلة القانونية، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



وشهدت العاصمة طفرة كبيرة في تطوير الطرق قضت على التكدس والازدحام المرورى، حيث تم تطوير عدد من المحاور بالإضافة إلى إنشاء أخرى جديدة، ومن بينها محور الفريق إبراهيم العرابي، والذى تم إنشاؤه في شهر يونيو من العام الجارى، ويمتد الطريق بطول 13.5 كم وعرض 50 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، ويهدف إلى ربط طريق جسر السويس بطريق القاهرة / بلبيس الصحراوي، وخلق تقاطعات حرة للمحور لتسهيل الحركة المرورية.












MENAFN15022024000132011024ID1107858627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث